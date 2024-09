Brünker trifft doppelt „Sind 90 Minuten wie eine Männermannschaft aufgetreten“ – 1. FC Saarbrücken schlägt Hannover 96 II mit 3:1

Zuhause schwach, auswärts eine Macht. Der 1. FC Saarbrücken ist auswärts in der 3. Fußball-Liga einfach nicht zu stoppen. Drei Mal trat der FCS bislang in der Fremde an, neun Punkte wurden dabei geholt. Mit 3:1 (2:0) siegten die Saarländer am Sonntag, 22. September, vor 2100 Zuschauern in der Heinz-von-Heiden -Arena gegen Hannover 96 II. „Das hätten wir im Vorfeld so unterschrieben, denn es ist in Hannover nicht so einfach", sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl, „es ist vieles von dem aufgegangen, was wir uns ausgedacht hatten."