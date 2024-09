3. Liga 1. FC Saarbrücken schafft knappen Sieg gegen SV Waldhof Mannheim (mit Fotos)

Update | Mannheim · Nach der ersten Halbzeit hat der 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga gegen Gastgeber SV Waldhof Mannheim in Führung gelegen. Dies sollte dann auch der Endstand in der Begegnung sein. Die Saarländer kehren mit drei Punkten zurück.

01.09.2024 , 13:56 Uhr

Von Patric Cordier