Polizei : Sachbeschädigung an Bus des 1. FC Saarbrücken in Hermeskeil: Mögliche Vorgeschichte bei der Stadtwoche?

Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine Jugendgruppe des 1. FC Saarbrücken erlebte bei einem Trainingslager in Hermeskeil eine böse Überraschung. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, die den Fall aufklären können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Nacht zwischen Samstag, den 16. Juli, und Sonntag, den 17. Juli, wurde ein Mannschaftsbus des 1. FC Saarbrücken durch unbekannte Täter beschädigt. Der Bus war in der Schulstraße in Hermeskeil in unmittelbarer Nähe zum Stadtfest "Hermeskeiler Stadtwoche" abgestellt. Von einer mutwilligen Sachbeschädigung ist auszugehen.

Was vor der Sachbeschädigung am Mannschaftsbus des 1. FC Saarbrücken passiert ist

Zu einem möglichen Hintergrund sei zu erwähnen, dass mit besagtem Bus eine Jugendgruppe des 1. FC Saarbrücken angereist war, welche an einem Trainingslager in Hermeskeil teilnahm. Die Gruppe hat zu diesem Zweck in der örtlichen Jugendherberge übernachtet.

Am besagten Samstagabend seien die jugendlichen Vereinsmitglieder auf das Hermeskeiler Stadtfest gegangen. Dort seien sie irgendwann im Laufe des Abends wegen ihrer FCS-Trikots von einer unbekannten Personengruppe angepöbelt und beleidigt worden. In Anbetracht dessen ist es nicht unwahrscheinlich, dass die besagte pöbelnde Personengruppe mit der Sachbeschädigung am Mannschaftsbus des 1. FC Saarbrücken in Verbindung stehen könnte.