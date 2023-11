„Maßnahmen haben deutliche Wirkung gezeigt“ Ein Regenmantel für den Ludwigspark soll das Spiel gegen Dresden sichern

Saarbrücken · Der 1. FC Saarbrücken trifft an diesem Sonntag im Nachholspiel in der 3. Liga auf Dynamo Dresden. Dabei bleibt der Rasen eine Dauerbaustelle. Was die Stadt Saarbrücken unternimmt, damit das Spiel stattfinden kann.

17.11.2023 , 17:17 Uhr

Die Arbeiten im Ludwigspark laufen auf Hochtouren: Vor dem Nachholspiel des FCS gegen Dresden macht der Regen der vergangenen Tage dem Rasen zu schaffen. Eine Plane über dem Spielfeld soll das Schlimmste verhindern. Foto: Andreas Schlichter

Von Patric Cordier

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist Rüdiger Ziehl nun offiziell nicht nur Manager, sondern auch Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Nach einem „Kennenlern-Gespräch“ mit Journalisten hatte der Zweibrücker damals als vom Präsidenten Hartmut Ostermann mit umfangreichen Kompetenzen ausgestatteter, neuer starker Mann im Verein zunächst dem wankenden Cheftrainer Uwe Koschinat den Rücken gestärkt, dann aber nach einem katastrophalen Auftritt der Mannschaft bei Waldhof Mannheim das Amt interimsmäßig übernommen. Trotz der eigenen Aussage, nicht Trainer beim FCS werden zu wollen.