Großes DFB-Pokalduell gegen Kaiserslautern Wie sich FCS-Fans für den Dienstagabend wappnen könnten

Viel lieber möchte man als FCS-Fan aber danach feiern und strahlen, im Internet und den sozialen Medien alles über das Spiel inhalieren. Wie gesagt: An diesem Dienstagabend kann alles passieren. Historisch ist es eh schon. Und lieber etwas zu viel wappnen als zu wenig. Denn im Grunde ist der FCS schon der Gewinner. Als Drittligist so weit zu kommen, weltweite Aufmerksamkeit zu genießen, wir sind wieder wer. Was schon ein gewisser Trost ist. Der FCS ist „in“, überall in der Stadt präsent, Menschen tragen Fanartikel, die Fanszene in der Virage Est ist deutschlandweit bekannt und geachtet, in einem Podcast der Fußballszene schwärmte ein Besucher von seinem nassen Erlebnis gegen Gladbach auf dem unteren Teil der Herbert-Binkert-Tribüne. Eine nie für möglich gehaltene fünfstellige Mitgliederzahl, 4800 Dauerkarten und noch etliche Rückrunden-Dauerkarten zeigen, dass der Verein einen Sprung gemacht hat. Und das ist ihm nicht zu nehmen, ganz egal, wie das Pokal-Halbfinale ausgeht.