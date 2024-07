„Ich habe nach dem Spiel auch ein paar Tränen vergossen“ FCS-Topstürmer Patrick Schmidt nach Verletzung wieder am Ball

Mit 17:0 hat Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken am Mittwochabend sein zweites Testspiel in dieser Vorbereitung gewonnen. Doch wichtiger als das einseitige Gekicke gegen eine Auswahl aus Reiskirchen und Jägersburg war die Rückkehr von Stürmer Patrick Schmidt in den Spielbetrieb.