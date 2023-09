Neuer Leckerbissen für FCS-Fans? An den Stadionkiosken im Ludwigspark gibt es jetzt auch ein veganes Gericht

Wie der 1. FC Saarbrücken auf Facebook mitteilt, bietet der Traditionsverein aus dem Saarland seinen Gästen im Ludwigspark nun auch ein veganes Gericht an den Stadionkiosken an. „Wir haben euch gehört und freuen uns gemeinsam mit Schwamm unser Essensangebot an den Stadionkiosken um ein veganes Gericht zu erweitern“, erklärte der FCS. Ab dem nächsten Heimspiel könnten sich alle Besucher an allen Kiosken im Stadion von dem neuen Gericht „Chili sin carne“ überzeugen.