Arbeiten beginnen noch heute Bagger stehen schon am Stadion – neuer Rasen für den Ludwigspark kommt

Die Arbeiten am Rasen im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken starten heute. Die Rasensode, die oberste Fläche muss komplett erneuert werden, das bestätigte die Stadt Saarbrücken der Saarbrücker Zeitung. Auch die Sperrschicht wird die Rasenbaufirma mit rausnehmen, acht Zentimeter in die Tiefe. Der Untergrund wird dabei gelockert, auf dass das Wasser besser abfließen kann. Die Stadt muss handeln, der alte Rasen scheint komplett hinüber, das habe das Labor für Landschafts- und Sportstättenbau (LLS) aus Osnabrück bestätigt, die haben den Rasen begutachtet. Zur Beratung hinzugezogen hatte die Landeshauptstadt zudem auch ein im Rasenbau erfahrenes Ingenieur-Büro, teilt sie mit. Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU): „Der Gutachter und die zu Rate gezogenen Experten sind sich einig: Der Rasen im Ludwigsparkstadion kann nur kurzfristig in einen spielfähigen Zustand versetzt werden, wenn die Rasensode ausgetauscht wird.“