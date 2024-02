Bauarbeiten in Saarbrücken Neuer Rasen für den Ludwigspark kommt – so sieht das Stadion derzeit aus

In den vergangen Tage sind nach SZ-Infos die Leitungen zwischen dem Deutschen Fußballbund (DFB) in Frankfurt und der Stadt Saarbrücken, als Eigentümerin des Stadion, heiß gelaufen. Was ist zu tun nach der Absage des DFB-Pokalspiels gegen Borussia Mönchengladbach vergangenen Woche – nachdem der Rasen nach relativ harmlosen Niederschlägen nicht bespielbar war? Der DFB hat daraufhin sofort das Ligaspiel am Sonntag gegen Unterhaching im Ludwigspark abgesagt. „Wir stehen seit Donnerstag, 8. Februar, in engem Austausch mit dem DFB, der Verband begrüßt die eingeleiteten Maßnahmen. Wir werden in den kommenden Monaten in einem engen Austausch mit dem DFB bleiben“, schreibt Conradt in einer Pressemitteilung. Und: „Wenn wir die Arbeiten nicht angehen, würde der 1. FC Saarbrücken sein Heimstadion für die kommenden acht Heimspiele verlieren, eine Austragung des DFB-Pokal-Viertelfinales gegen Borussia Mönchengladbach wäre nicht möglich. Das wollen wir verhindern.“