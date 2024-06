Trainingsauftakt beim Drittligisten Keine Vertragsverlängerung beim 1. FC Saarbrücken für Stürmer Sebastian Jacob

Die „Operation Aufstieg“ beginnt wieder. Am Dienstagnachmittag betraten Trainer Rüdiger Ziehl und die Spieler des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken das FC-Sportfeld zur ersten Einheit in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Nach zwei knapp gescheiterten Anläufen will der FCS in die 2. Liga – und 1100 Fans wollten das Team bei seinen ersten Schritten begleiten. Bereits am ersten Tag des Dauerkartenverkaufs wurden am Montag 2214 Saisontickets verkauft.