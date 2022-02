Wie geht es weiter mit den verletzten Kerber und Grimaldi? : Leichte Entwarnung bei Zellner

Steven Zellner kniet hier beim Spiel in Wiesbaden auf dem Rasen, FCS-Physiotherapeut Paolo da Palma behandelt ihn. Der Abwehrspieler des 1. FC Saarbrücken musste am Sonntag beim 0:1 beim SV Wehen Wiesbaden verletzt ausgewechselt werden. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Nach der 0:1-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden gibt es eine Diagnose bei Abwehrchef Steven Zellner vom 1. FC Saarbrücken. Der FCS-Profi musste am Sonntag verletzt ausgewechselt werden.

Leichte Entwarnung bei Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken. Abwehrchef Steven Zellner hat sich bei der 0:1-Pleite des FCS beim SV Wehen Wiesbaden an diesem Sonntag „nur“ einen Nerv im unteren Rückenbereich eingeklemmt. Das habe das MRT ergeben, teilte der FCS am Montag mit. Zellner werde nun „konventionell behandelt“. Ob der 30-Jährige beim Heimspiel am kommenden Samstag gegen Viktoria Köln (14 Uhr, Ludwigsparkstadion) wieder mit von der Partie sein kann, hängt allerdings vom Heilungsprozess ab.