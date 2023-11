FCS ist weiter im Pokalfieber Was dem FCS gegen Frankfurt drohen könnte

Neun Tage war es an diesem Freitag her, dass der 1. FC Saarbrücken mit dem 2:1-Heimsieg über den FC Bayern München deutsche Pokalgeschichte schrieb. Im Achtelfinale kommt nun am Mittwoch, 6. Dezember (18 Uhr), mit Eintracht Frankfurt der Europa-League-Sieger von 2022 in den Saarbrücker Ludwigspark. Das Achtelfinale des Fußball-Drittligisten gegen die Hessen wird allerdings nicht im Free-TV, dem frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Hype ist trotzdem schon mit dem vor der Bayern-Partie vergleichbar, erklärte FCS-Pressesprecher Peter Müller am Freitag in der Pressekonferenz des FCS vor dem Heimspiel gegen den TSV 1860 München. „Wir haben wieder sehr viele Presseanfragen bekommen“, berichtete Müller.