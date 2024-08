Saarbrücken „Rennen, kämpfen und arbeiten“ – so will FCS-Ikone Zeitz seinen Ex-Verein im Pokal ärgern

Saarbrücken · Der Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken und sein Kapitän Manuel Zeitz treffen an diesem Sonntag im DFB-Pokal auf Nürnberg. Welche Erinnerungen er noch an die Zeit beim FCN hat und was er von seiner Mannschaft gegen den Zweiligisten erwartet.

16.08.2024 , 05:00 Uhr

Kapitän Manuel Zeitz (links) – hier Duell mit Jordan Siebatcheu im Viertelfinale gegen Gladbach in der vergangenen Saison – startet mit dem FCS ins nächste Pokal-Abenteuer. In Runde eins geht den 1. FC Nürnberg. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Von Patric Cordier