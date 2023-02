Streit um Vize-Präsidenten Pitino : „Skandal“ für den Verein, „Katastrophe“ für die Stadt: Jusos üben schwere Kritik am FCS

Saarbrücken Schon kurz nach der Wahl beginnen hitzige Diskussionen über den neuen Vizepräsidenten des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken, Salvo Pitino. Jetzt sorgen Pläne für eine „Proficampus“ bei der Stadt Saarbrücken für Verwunderungen und die Saarbrücker Jusos üben heftige Kritik am Verein.

Der neue Vizepräsident des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken, Salvo Pitino (41), ist vom Verein noch gar nicht offiziell vorgestellt, da sorgt seine Berufung durch den Aufsichtsrat bereits für reichlich Diskussionen. Der Saarbrücker Geschäftsmann möchte auf dem Gelände der Soccerstar-Arena in Saarbrücken (In der Galgendell in der Nähe des Wohngebiets Am Franzenbrunnen) einen „Proficampus“ errichten, auf dem der Fußball-Drittligist perspektivisch trainieren könnte. Die Soccerstar-Arena wird von der Maxi Sports GmbH betrieben. Geschäftsführerin ist Alexandra Pitino, die Schwester des neuen FCS-Vizepräsidenten. Pitino war am Mittwochabend vom Aufsichtsrat des 1. FC Saarbrücken zum Vizepräsidenten bestellt worden, Präsident ist weiter Hartmut Ostermann, Schatzmeister bleibt Dieter Weller.