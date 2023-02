Streit um Vize-Präsidenten Pitino : Jusos warnen vor „Unterwanderung“ des FCS durch die AfD

Update Saarbrücken Über den neuen Vizepräsidenten des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken, Salvo Pitino, sind hitzige Diskussionen entfacht. Jetzt sorgen Pläne für einen „Proficampus“ für Irritationen und die Saarbrücker Jusos warnen sogar vor einer „Unterwanderung“ des FCS durch die AfD.

Der neue Vizepräsident des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken, Salvo Pitino (41), ist vom Verein noch gar nicht offiziell vorgestellt, da sorgt seine Berufung durch den Aufsichtsrat bereits für reichlich Diskussionen. Der Saarbrücker Geschäftsmann möchte auf dem Gelände der Soccerstar-Arena in Saarbrücken (In der Galgendell in der Nähe des Wohngebiets Am Franzenbrunnen) einen „Proficampus“ errichten, auf dem der Fußball-Drittligist perspektivisch trainieren könnte.