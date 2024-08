3. Fußball-Liga FCS verpflichtet Schweizer Bichsel – und auch Neuzugang Wilhelm fügt sich gut ein

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat am Dienstag einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Der 22-jährige Joel Bichsel wechselt vom Schweizer Erstligisten Young Boys Bern ins Saarland. Der 1,94 Meter große Linksfuß war in der abgelaufenen Spielzeit 34 Mal für Drittliga-Absteiger SC Freiburg II im Einsatz und hatte im Probetraining vergangene Woche überzeugt. „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung“, sagte der Schweizer. FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger stellte klar: „Joel Bichsel passt in unser Anforderungsprofil. Wir sind sicher, dass er unsere Mannschaft bereichern wird.“