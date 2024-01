3. Liga „Wir wollen es diesmal einfach besser machen“ – der FCS ist hungrig auf die Restrunde

Aus der Frühlingssonne in den Schnee – diesen Wetterschock erlebt gerade Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken. Nach dem Trainingslager in Südspanien bei angenehmen Temperaturen steht der Mannschaft von Trainer und Manager Rüdiger Ziehl nun ein unerwarteter Gegner gegenüber: eine zehn Zentimeter dicke Schneedecke im Sportfeld. „Es gibt ja so was wie Schneeschaufeln“, sagt Ziehl pragmatisch, hat aber die Dienstagseinheit in die Soccer-Halle verlegt: „Es standen ohnehin Spielformen auf engem Raum auf dem Programm. Da hat sich das angeboten. Ansonsten müssen wir wie alle anderen auch mit den Bedingungen klarkommen.“ An diesem Samstag (14 Uhr) wartet dann das erste Pflichtspiel in diesem Jahr beim Tabellenzwölften Viktoria Köln. Der FCS hat als Siebter drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.