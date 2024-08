Unruhe nach enttäuschendem Saisonstart Vereinsinterner Machtkampf beim 1. FC Saarbrücken entbrannt

Drei Punkte aus drei Spielen, zwei Heim-Niederlagen, dazu das Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals — den Saisonstart hatten sich die Verantwortlichen des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken ohne Zweifel anders vorgestellt. Das wilde 2:3 der Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl am vergangenen Samstag im Ludwigspark gegen den FC Ingolstadt sorgte für lange Gesichter bei den mehr als 10 000 Zuschauern – und provozierte das, was nach Niederlagen im Profifußball oft in den Fankurven dieser Welt folgt: die Forderung nach dem Rauswurf des Trainers. Und so waren „Ziehl raus“-Rufe im Park mehr als deutlich zu vernehmen.