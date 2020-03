Saarbrücken Das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Leverkusen wird nicht vor dem 19. März festgelegt.

Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken spielt im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den Champions-League-Kandidaten Bayer Leverkusen. Nach dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf fordert der FCS den dritten Bundesligisten vom Rhein heraus. Übrigens: Auch Achtelfinal-Gegner Karlsruhe liegt am Rhein. „Die Auswahl war nicht mehr so groß, aber ich hatte mir Bayer gewünscht. Ich glaube, da haben wir eine minimale Chance“, sagt Saarbrückens Allzweckwaffe Steven Zellner. Die Auslosung hat er per Live-Ticker auf dem Handy verfolgt. „Ich musste mit meinem Hund raus, und da hat mir ein Freund die Auslosung geschickt. Ich bin ohnehin jemand, der sich gerne überraschen lässt.“

Wenig überraschend waren die zahlreichen Kartenwünsche, die auf der Geschäftsstelle des FCS eingegangen sind. „Alleine die Tatsache, dass es ein Halbfinale ist, macht das Spiel schon attraktiv“, sagt Geschäftsführer David Fischer. Dabei steht noch nicht fest, ob am 21. oder 22. April gespielt wird, auch der Austragungsort ist noch nicht festgelegt. „Die Terminierung erfolgt nach der nächsten Runde in der Europa-League am 19. März. Erst danach wird bei uns der Vorverkauf geklärt“, sagt Fischer. Einen Zuschauerausschluss aufgrund des Coronavirus befürchten die Verantwortlichen (noch) nicht: „Wir verfolgen die Thematik natürlich aufmerksam, auch im Hinblick auf unser Liga-Heimspiel am Samstag gegen Mainz 05 II. Aber es ist schwer abzuschätzen, wie sich die Dinge entwickeln.“