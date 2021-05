1. FC Saarbrücken : FCS verpflichtet jungen Stürmer Steinkötter

Saarbrücken Drittligist 1. FC Saarbrücken hat mit Justin Steinkötter einen zweiten Neuzugang für die nächste Saison an Land gezogen. Und der kann gute Zahlen aus den vergangenen Jahren vorzeigen.

Justin Steinkötter schloss sich der Borussia Anfang 2018 im Alter von 18 Jahren an. Er wechselte zum damaligen Zeitpunkt innerhalb der A-Junioren-Bundesliga von Preußen Münster zu den Fohlen in die U19. Während seiner Zeit in Münster absolvierte er auch als Juniorenspieler zwei Einsätze in der 3. Liga in der Spielzeit 2017/2018. In seiner bisherigen Zeit am Niederrhein absolvierte er insgesamt 100 Pflichtspiele für die 2. Mannschaft sowie die U19 und kam da auf insgesamt 39 Torbeteiligungen.