3. Liga : FCS verstärkt sich mit Schleimer

FCS-Trainer Lukas Kwasniok kann sich über eine weitere Option für die Offensive freuen. Foto: dpa/Thomas Frey

Saarbrücken 20-jähriger Offensiv-Allrounder verstärkt die Blau-Schwarzen.

Am letzten Tag der Transferfrist hat Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken noch mal zugeschlagen. Um 18 Uhr schloss das Transferfenster dieser Wechselperiode, um 17.06 Uhr kam die Pressemitteilung.

Der FCS, der mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen als Aufsteiger hervorragend gestartet ist, leiht Lukas Schleimer vom 1. FC Nürnberg aus. Er wird vom 1. FC Nürnberg für ein Jahr ausgeliehen und erhält bei den Blau-Schwarzen, die derzeit oben in der Tabelle stehen, einen Vertrag bis Saisonende. Der 20-Jährige Offensivallrounder besitzt bei den Franken einen Profivertrag und kam vorrangig in der 2. Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz.

In der Saison 2019/2020, die in Bayern als einzigem Landesverband des DFB nur unterbrochen wurde und nun weiter fortgesetzt wird, brillierte er mit 19 Tor-Beteiligungen in gerade einmal 20 Spielen. Geboren wurde Schleimer in Trier und absolvierte seine ersten Jahre im Nachwuchsbereich des TuS Mosella Schweich, bevor er Anfang 2017 in die U19 des 1. FC Nürnberg wechselte.