Anhörungstermin bei der Stadt bereits 2022 1. FC Saarbrücken hatte Kenntnis vom Verfahren gegen Maxi Sports GmbH

Saarbrücken · Der 1. FC Saarbrücken war frühzeitig in die Probleme um die fehlende Baugenehmigung für den geplanten Proficampus in der Galgendell nahe des Wohngebiets am Franzenbrunnen sowie über die ordnungsbehördlichen Verfahren der Stadt Saarbrücken wegen nicht genehmigter Arbeiten auf Flächen der Stadt informiert.

07.03.2023, 19:19 Uhr

Nach SZ-Informationen war der 1. FC Saarbrücken über die Probleme um eine fehlende Baugenehmigung für den geplanten Proficampus in der Galgendell rund um die dortige Soccerstar-Arena (Foto) informiert. Foto: Thomas Wieck

Von Mark Weishaupt Leiter Redaktion Sport