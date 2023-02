Die Kommunikation in der Personalie Salvo Pitino und in Sachen Proficampus ist beim 1. FC Saarbrücken inzwischen Chefsache: Die Antworten von Präsident Hartmut Ostermann lassen aber noch auf sich warten. Foto: imago images/Jan Huebner/Jan Huebner/Kleer via www.imago-images.de