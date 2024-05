Liveticker zum Nachlesen 1. FC Saarbrücken gewinnt zum Abschluss gegen Jahn Regensburg

Ziehl reagierte, brachte Dominik Becker für Boné Uaferro und Naifi für Brünker (61.). Der Franzose zeigte gleich seine technischen Fähigkeiten, steckte geschickt durch auf Sontheimer, doch der Mittelfeldmann scheiterte aus kurzer Distanz an Gebhardt. Der reagierte 20 Minuten vor Schluss glänzend gegen Stehle, der nach Pass von Civeja sich die Ecke hätte aussuchen können. Lukas Boeders Kopfball danach ging deutlich drüber. Eine Viertelstunde vor Schluss durfte Julian Günther-Schmidt dann für Stehle noch einmal ran. Um 15.16 Uhr endete dann auch die Drittliga-Karriere von Marcel Gaus. Mit stehenden Ovationen wurde der 35-Jährige verabschiedet, der seine Fußballschuhe kommende Woche an den Nagel hängen wird. Für ihn kam Fabio di Michele Sanchez, der auch noch keinen neuen Vertrag hat. Am Ausgang des Spiels änderten die Wechsel nichts mehr.

Nach Meister Ulm (4:2 über Verl) steigt Münster (2:0 über Unterhaching) in die 2. Liga auf, Regensburg muss in die Relegation entweder gegen Wehen Wiesbaden oder Hansa Rostock. Das entscheidet sich am Sonntag. Dresden (4:0 über Duisburg) wird Vierter, der FCS zieht an Essen (3:3 in Lübeck) vorbei.

Die 3. Liga ist damit für diese Saison zu Ende - die Spielzeit 2023/24 noch nicht. Am kommenden Samstag um 11.45 Uhr trifft der FCS im Finale des Saarlandpokals auf den Regionalligisten FC 08 Homburg. Das Spiel wird live in der ARD-Pokal-Konferenz am "Tag der Amateure" gezeigt.