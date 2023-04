Sieg gegen Homburg im Saarlandpokal 120 Minuten Krimi mit Happy End für den 1. FC Saarbrücken

Thomas Gösweiner kam ins Spiel und glich mit seinem zweiten Ballkontakt zum 2:2 aus (77.) – der bis dahin starke Paterok war unter einer Mendler-Ecke durchgeflogen. So ging es in die Verlängerung. In der der FCS noch richtig zittern musste. Der Schuss des eingewechselten Arman Ardestani ging knapp am Pfosten vorbei (107.), Paterok klärte Stegerers Abschluss zur Ecke (109.), Mendlers Freistoß landete am

Lattenkreuz (119.). Da war der FCS wegen einer Zeitstrafe gegen ernst in Unterzahl, brachte den Sieg aber über die Zeit.