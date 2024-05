3. Liga Ein Heimsieg zum großen Abschied: 1. FC Saarbrücken gewinnt gegen SC Freiburg II

Vor der Partie wurden mit Marcel Gaus, Tim Schreiber und Luca Kerber drei Spieler verabschiedet, die künftig nicht mehr das am Sonntag präsentierte neue FCS-Trikot tragen werden. Weitere Abgänge werden folgen – nicht nur aus dem aktuellen Kader. So wird Mike Frantz ab der kommenden Spielzeit nach SZ-Informationen eine leitende Funktion beim Zweitligisten SV Elversberg übernehmen. Von verschiedenen FCS-Offiziellen war der 228-fache Bundesliga-Spieler mehrfach als neuer Scout des Vereins ins Gespräch gebracht worden. Näheres zu den Aufgaben des ehemaligen Kapitäns des SC Freiburg bei der SVE soll in den kommenden Tagen mitgeteilt werden. Auch soll Mittelfeldspieler Julian Günther-Schmidt, der in der abgelaufenen Saison selten zum Zug kam, um Vertragsauflösung gebeten haben.