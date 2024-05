Gegen den FC Homburg 1. FC Saarbrücken gewinnt den Saarlandpokal 2023/24

"Wir werden unsere Chance bekommen, aber vorher werden wir viel laufen und leiden müssen", hatte FCH-Trainer Schwarz prognostiziert – und sollte Recht behalten. Der FCS dominierte die Partie von Beginn an, ließ Ball und Gegner laufen. Simon Stehle vergab nach drei Minuten die erste große Möglichkeit, Rabihic scheiterte nach einer Viertelstunde an Kretzschmar. Dann fehlten Zeitz ein paar Zentimeter Körpergröße zum 1:0. Das fiel nach 21 Minuten. Gaus spielte in die Schnittstelle, Rabihic zog sofort ab und traf ins lange Eck. Die Führung für den Drittligisten war hochverdient.