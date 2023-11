Vor FCS-Spiel gegen Duisburg Schnee stellt kein Problem für den Rasen im Ludwigspark dar

Am vergangenen Montag setzte im Saarland erstmals in diesem Winter Schneefall ein, allerdings nicht in großem Umfang. Mit den Niederschlägen wurde der Rasen im Park offenbar gut fertig – und auch dank der Rasenheizung waren die Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes entsprechend verkraftbar. Wie es am kommenden Wochenende aussehen wird, wenn der FCS am Samstag, 14 Uhr, gegen Preußen Münster spielen soll, ist noch unklar. Verschiedene Wettermodelle sagen für Freitagnachmittag und Samstagvormittag Schneefälle voraus. Die mutmaßlichen Mengen und die Minusgrade dürfte die Rasenheizung, die durchlaufen wird, aller Voraussicht nach aber zurechtkommen.