800 Polizisten werden vor Ort sein : Starke Polizeipräsenz beim Derby FCS gegen Kaiserslautern

Drittligist 1.FC Saarbrücken (blau-schwarz) zu Gast am 17.04.2021 beim 1.FC Kaiserslautern (rot) im Fritz-Walter-Stadion. Im Bild die Abfahrt des Buses ( Mannschaftsbus ) des 1.FC Saarbrücken am Sportfeld , Fans mit Pyro . Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Am Samstag um 14.00 Uhr findet im Ludwigsparkstation das Drittliga-Top-Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern statt. Die Polizei wird bei dem Hochrisikospiel zum Schutz der Veranstaltung und der Zuschauer mit 800 Beamten im Einsatz sein. Auch eine Drohne wird eingesetzt.

Das Derby zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern gilt als Hochrisikospiel. „Es sind Störungen und Ausschreitungen durch mehrere hundert Problemfans beider Lager zu befürchten“, so das Landespolizeipräsidium weiter.

Am Samstag werden etwa 15 000 Zuschauerinnen zum Top-Spiel der 3. Liga in Saarbrücken erwartet. Parallel dazu findet in der Saarlandhalle das internationales Badmintonturnier „Hylo Open 2021“ statt, bei dem rund 1 500 Badmintonfans anwesend sein werden.