Spiel gegen Lübeck am Dienstag FCS nach dem Traumlos Bayern – beim Kartenverkauf wird es „Härtefälle geben“

Montag, 13 Uhr, im FC-Sportheim des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Die Stimmung ist gelöst, nach dem 6:2 am Freitagabend bei Arminia Bielefeld geht es an diesem Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, um 19 Uhr im Ludwigsparkstadion gegen Aufsteiger VfB Lübeck. Im Grunde gibt es aber seit Sonntagabend nur ein Thema: das große Los in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Am 31. Oktober oder 1. November empfängt der FCS den deutschen Rekordmeister und Rekord-Pokalsieger FC Bayern München.