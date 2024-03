3. Liga Vor dem Spiel gegen Aue: So ist der Zustand des FCS-Rasens

„Diese Stellen unterscheiden sich vom Rest des Platzes noch etwas in ihrer Farbgebung, dies ist ein rein optisches Thema“, teilte ein Sprecher mit. Der Rasen sei demnach in den vergangenen Tagen zweimal gedüngt worden, auch diese Stellen würden sich im Laufe der kommenden Wochen dem Rest der Rasenfläche angleichen. Vor dem Heimspiel des 1. FC Saarbrücken an diesem Samstag, 9. März, gegen Erzgebirge Aue wird der Platz noch gemäht und liniert.