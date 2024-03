Das Pokalmärchen des 1. FC Saarbrücken geht weiter Das erwartet den FCS gegen den FCK – und so sieht es mit den Karten aus

Dass die Erwartungen nach dem Pokal-Coup in Saarbrücken in den Himmel schießen, weiß Ziehl. Der Realist versucht daher, diese etwas zu dämpfen. Schon vor dem Viertelfinale habe die Meinung geherrscht, Gladbach sei zu machen. „Ich weiß auch jetzt, was von außen kommen wird: Kaiserslautern ist ein Zweitligist, da gewinnen wir sowieso“, sagte Ziehl mit einem Lächeln. „Wir wissen aber schon, wie wir in der Liga stehen und was wir nicht so gut machen. Wir freuen uns einfach auf das Spiel und genießen“, sagte der Trainer des Drittliga-Neunten.