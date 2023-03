3. Liga Gnaase-Gala krönt die perfekte FCS-Woche

50 Mal gespielt, 50 Mal ist nix passiert. 50 und ein Spiel – und Gnaase trifft, wie er will. Ein fulminant aufspielender Dave Gnaase hat den 1. FC Saarbrücken gegen Rot-Weiss Essen zu einem souveränen 3:0 (2:0)-Sieg und einer perfekten Woche in der 3. Fußball-Liga geführt. Der Mittelfeldspieler hatte seit dem Wechsel im Sommer 2021 vom KFC Uerdingen vergeblich auf ein Tor gewartet. Drei Tage nach seinem 50. Jubiläumsspiel, dem 5:0 über die SpVgg. Bayreuth, war Gnaase am Samstag im nächsten Heimauftritt gegen einen Aufsteiger mit seinem Doppelpack der gefeierte Mann. „Ich bin einfach nur happy, dass es endlich geklappt hat. Es war eine lange Zeit des Wartens. Dass ich dann gleich doppelt treffe, noch dazu hier zu Hause, macht mich glücklich“, sagte Gnaase nach seiner Gala breit grinsend.