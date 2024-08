Nach Halbfinaleinzug vergangene Saison „Es geht wieder bei null los“ – warum der FCS sich bereit für die nächste Pokal-Sensation fühlt

Saarbrücken · Der Fußball-Drittligist empfängt am Sonntag den Zweitligisten 1. FC Nürnberg um Trainer und Weltmeister Miroslav Klose. Wie der FCS in die Partie geht, was die beiden Trainer miteinander verbindet und was Klose von seinem Team verlangt.

17.08.2024 , 18:00 Uhr

Der Nürnberger Trainer Miroslav Klose weiß um die Stärke des FCS im DFB-Pokal. Foto: dpa/Daniel Karmann

Von Patric Cordier