Früherer Topscorer der 3. Liga Kehrt Nicklas Shipnoski zum FCS zurück? – das sagt Fortuna-Sportdirektor Christian Weber

Als Nicklas Shipnoski vor zwei Jahren seine Koffer in Saarbrücken packte, war die Wehmut bei den Saarbrücker Fans groß. In der zuvor abgelaufenen 3.-Liga-Spielzeit war „Shippi“ Topscorer der Liga. Doch die Fortuna Düsseldorf lockte den Stürmer an den Rhein und der 1. FC Saarbrücken erhielt 100 000 Euro ablöse.