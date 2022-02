Fans waren in Innenraum eingedrungen : Nach Eklat bei Köln-Spiel: FCS zieht erste Konsequenzen

Saarbrücken Nach dem Eindringen von Fans in den Innenraum nach der 0:1-Heimniederlage gegen Viktoria Köln reagiert Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken. Diese Maßnahmen ergreift der FCS.

Saarbrücken Es waren Szenen, die in der Fanszene durchweg verurteilt wurden. Am Samstag waren nach der bitteren 0:1-Heimpleite des 1. FC Saarbrücken gegen Viktoria Köln rund 50 „Fans“ des FCS in den Innenraum eingedrungen (wir berichteten). Dort rüttelten sie dann vor der Fantribüne an der elektronischen Werbebande, kritisierten Trainer Uwe Koschinat und die Mannschaft harsch. Spieler wie Torwart Daniel Batz und der Coach diskutierten mit ihnen, in den Gesichtern war viel Unmut zu sehen.