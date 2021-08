1. FC Saarbrücken verstärkt Defensive : FCS verpflichtet Krätschmer, Bösel droht längerer Ausfall

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Von einem anderen FCS-Spieler gibt es dagegen schlechte Nachrichten.

(red/raps) Am vergangenen Samstag verdarb Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken den 6400 Fans den Heimauftakt gehörig. Abzüglich der Fans aus Osnabrück mussten sich viele Tausend FCS-Anhänger beim ersten Besuch im renovierten Ludwigsparkstadion über die 1:2-Heimniederlage gegen Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück. Dabei waren die Blau-Schwarzen trotz 87-minütiger Überzahl meist unterlegen. Immer wieder spielten die lila-weißen Osnabrücker schnell nach vorne und fanden große Lücken in der FCS-Defensive, obwohl die Gastgeber ein Mann mehr waren.

Das muss besser werden, dachte sich sicher nicht nur der neue FCS-Trainer Uwe Koschinat. Daher schlug der FCS am Donnerstag noch mal auf dem Transfermarkt zu. Weil mehrere Abwehrspieler wie der schwer verletzte Boné Uaferro (Achillessehnenriss) fehlen, musste nach dem letzten Neuzugang Dennis Erdmann, dem bei der Heimpremiere gegen den VfL gleich ein unglückliches Eigentor unterlief, noch ein Verteidiger her. Insbesondere auf der Innenverteidiger-Position klemmte es nämlich.

Nachdem Pius Krätschmer in seinem vergangenen Probetraining bereits eine überzeugende Leistung auf den Platz brachte, haben sich Verein und Spieler nun auf eine vertragliche Zusammenarbeit geeinigt. Krätschmer soll den Kader des 1. FC Saarbrückens künftig im defensiven Mittelfeld unterstützen. „Pius ist ein extrem ehrgeiziger Spieler, der bereits Zweitligaluft beim 1. FC Nürnberg geschnuppert hat und sich jetzt bei uns im Saarland für höhere Aufgaben empfehlen will. Damit passt er voll in unser Anforderungsprofil und ich bin sicher, dass er beim FCS den nächsten Entwicklungsschritt machen wird“, so Sportdirektor Jürgen Luginger. Der Vertrag ist auf zwei Jahre angelegt.