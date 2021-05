Nächste Neuverpflichtung für den Drittligisten : FCS holt Uerdinger Gnaase

Vom Gegner zum Mitspieler: Uerdingens Dave Gnaase, hier im Duell mit FCS-Spieler Minos Gouras, wechselt zum 1. FC Saarbrücken und wird damit Teamkamerad von Gouras. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken hat Neuzugang Nummer drei für die kommende Saison verpflichtet. Dave Gnaase erlebte zuletzt beim KFC Uerdingen nach eigenem Bekunden ein „unruhiges Jahr“.

Nach Verteidiger Nick Galle von Alemannia Aachen und Stürmer Justin Steinkötter von Borussia Mönchengladbach II hat der 1. FC Saarbrücken am Pfingstmontag den nächsten Neuzugang bekanntgegeben. Mittelfeldspieler Dave Gnaase wechselt von Drittliga-Rivale KFC Uerdingen, der sportlich am Samstag gerade so die Klasse gehalten hat, zum FCS. Nach einem Jahr bei den Uerdingern, die mit einer Insolvenz, dem Abschied ihres russischen Investors und laut Medien unregelmäßig oder gar nicht gezahlten Gehältern in den Negativschlagzeilen waren, dürfte sich der junge Fußballer sicher auf einen seriöseren Verein freuen. Zumal der KFC auch kein echtes Heimstadion hatte und diese Saison seine Heimspiele in zwei verschiedenen Stadien austrug.

Hier die Pressemitteilung des 1. FC Saarbrücken im Original:

Mit Dave Gnaase können die Blau-Schwarzen ihren dritten Neuzugang für die kommende Spielzeit begrüßen. Der 24-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt ein Arbeitspapier für die kommenden zwei Spielzeiten beim FCS. Gnaase wechselt vom KFC Uerdingen ins Saarland. In seiner Vita stehen neben neun Einsätzen in der 2. Bundesliga auch 99 Partien in der 3. Liga. Der in Schwäbisch Gmünd geborene junge Mann durchlief den kompletten Nachwuchsbereich des 1. FC Heidenheim und absolvierte für seinen Jugendverein auch seine neun Einsätze in der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

„Mit Dave Gnaase erhalten wir einen Spieler, der insbesondere durch seine Dynamik und Zweikampfstärke besticht. Des Weiteren zeichnen ihn eine gute Spielübersicht aus und er ist im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar“, so Sportdirektor Jürgen Luginger zum neuen Mann aus Uerdingen.

„Nach einem eher unruhigen Jahr in Uerdingen freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung in Saarbrücken. Die Entwicklung des FCS in den letzten Jahren habe ich sehr aufmerksam mitverfolgt und nun möchte ich meine Qualitäten einbringen, damit wir weiter erfolgreich sind und in der neuen Saison erneut eine gute Rolle in der 3. Liga spielen“, wie Dave Gnaase seine Ziele mit den Blau-Schwarzen äußert.

(red)