Das Saarbrücker Pokalmärchen geht weiter So verliefen die bisherigen vier DFB-Pokal-Halbfinals des FCS

In den ruhmreichen 50er-Jahren fing es an. Zwei Jahre in Folge kamen die Molschder in die Vorschlussrunde. In der Saison 1956/57 erlitt der FCS am 17. November 1957 eine 1:3-Heimniederlage nach Verlängerung gegen den FC Bayern München. Im Finale siegten die Bayern schließlich am 29. Dezember 1957 mit 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf und schnappten sich so ihren ersten DFB-Pokal. Damals fanden die Finalspiele im Winter statt.