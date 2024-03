3. Fußball-Liga „Die erste Halbzeit war beschissen“ – FCS bietet Fußball zum Abgewöhnen in Lübeck

Sie wollten nichts dem Zufall überlassen, optimal vorbereitet zum weitesten Auswärtsspiel der Saison antreten. Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken war am Freitag nach Hamburg geflogen, um die Reisestrapazen vor der Partie beim abstiegsbedrohten Vorletzten VfB Lübeck möglichst gering zu halten. Was die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl dann beim 0:0 im Stadion an der Lohmühle ablieferte, kam einer Bruchlandung nahe.