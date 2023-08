Mit Sieg im Rücken Gegen Ingolstadt geht es für den 1. FC Saarbrücken „nur über die Mentalität“

„Für uns war es wichtig, endlich ein Spiel gewonnen zu haben“, sagt der FCS-Vize-Kapitän und Ex-Ingolstädter Marcel Gaus zum späten 4:3-Erfolg über den SC Verl am Mittwoch. „Mit solchen Glücksgefühlen fällt vieles leichter“, glaubt FCS-Trainer Rüdiger Ziehl mit Blick auf die kurze Regenerationszeit, „es geht nur über die Mentalität, die wir auf den Platz bringen. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wir können wechseln und die Mannschaft von der Bank aus verstärken.“ So wie am Mittwoch Patrick Schmidt und Fabio di Michele Sanchez, die für mehr Tempo und den Sieg sorgten. Calogero Rizzuto und Luca Kerber können nach abgesessener Sperre wieder spielen. Für Innenverteidiger Bjarne Thoelke kommt das Spiel zu früh, Julius Biada (Muskelfaserriss in der Wade) fällt wieder länger aus.