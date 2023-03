3. Liga Der FCS muss zur Mannschaft der Stunde

Elf Spiele, acht Siege, drei Remis: So lautet die formidable Bilanz des SC Freiburg II nach der Winterpause, mit der sich der Unterbau des Bundesligisten aus dem Breisgau sogar zum Titelkandidat der 3. Fußball-Liga gemausert hat. Als einzig unbesiegtes Team im neuen Jahr ist der Tabellenzweite von Trainer Thomas Stamm die Mannschaft der Stunde – keine leichte Aufgabe also für den 1. FC Saarbrücken, der an diesem Montagabend um 19 Uhr im altehrwürdigen Dreisamstadion gastiert.