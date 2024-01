Wetter lässt keine Partie zu FCS-Spiel gegen Viktoria Köln abgesagt

Die Entscheidung kam sehr früh – und damit überraschend. Dass sie so gefallen ist, verwundert aber angesichts der Wetter- und Straßenverhältnisse der vergangenen Tage nicht. Das Auswärtsspiel des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken bei Viktoria Köln ist bereits am frühen Donnerstagabend abgesagt worden. Schnee und Eis im Sportpark Höhenberg lassen an diesem Samstag keine Austragung der Partie zu. Das meldete die Viktoria nun.