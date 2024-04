3. Fußball-Liga Mit Wut im Bauch: 1. FC Saarbrücken gibt in Dresden starke Antwort auf das Pokal-Aus

Fußball geriet an diesem Sonntag im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden zunächst einmal in den Hintergrund. Die Morddrohungen gegen Dresdens Kapitän Stefan Kutschke und seine Familie überschatteten im Vorfeld die Drittliga-Partie zwischen Dynamo und dem 1. FC Saarbrücken. „Es geht um mehr als um Fußball. Stefan hat eine kleine Tochter und das ist das Wichtigste“, sagte Dresdens Trainer Markus Anfang vor dem Anpfiff. Kutschke spielte, konnte aber die 1:3 (0:1)-Niederlage nicht verhindern.