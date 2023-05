3. Fußball-Liga FCS nur noch einen Punkt hinter einem Aufstiegsplatz

Dank zweier Joker lebt der Traum des 1. FC Saarbrücken vom Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga weiter. Beim 1:0-Sieg bei Kellerkind VfB Oldenburg taten sich der Drittligist am Sonntag lange Zeit extrem schwer. Die Gastgeber mit Ex-FCS-Trainer Fuat Kilic an der Seitenlinie hielten von Beginn an stark dagegen und hatten vor 5250 Zuschauern, darunter 500 FCS-Fans, sogar die besseren Chancen.