3. Fußball-Liga FCS geht mit Sieg in die Winterpause

Nach 33 Minuten war es dann aber endlich soweit. Calogero Rizzuto zog von der rechten Seite in die Mitte. Ein kurzer Blick, ein Schuss mit dem linken Fuß, und der Ball landete unhaltbar im linken Winkel des Ulmer Tores. Ein Treffer, den Weltstar Arjen Robben so nicht schöner hätte erzielen können. Die Stimmung im Park war trotz Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt bestens. Und sie wäre keine 60 Sekunden nach Wiederbeginn sicher durch die gewellten Dächer gegangen. Kapitän Manuel Zeitz kam im Strafraum gleich drei Mal zum Schuss, doch irgendwie warf sich immer wieder ein Ulmer in die Schussbahn, verhinderte so das längst verdiente 2:0.