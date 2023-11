Sensation im DFB-Pokal Eine magische Pokalnacht in Saarbrücken

Während die erst am Spieltag angereisten Bayern nach Ensheim zum Flieger mussten, musste Joshua Kimmich nach vollbrachter Dopingprobe noch im Auto durch den Saarbrücker Jubel und wurde prompt per Handyvideo erwischt. 100-Millionen-Euro-Mann Harry Kane hatte Tuchel übrigens nicht eingewechselt, um ihn in der Verlängerung zu bringen. Beim FCS, denn so kennen ihn die Fans, gilt es jetzt, die Euphorie in den Alltag mitzunehmen, am Samstag geht es in der 3. Liga zum SV Sandhausen. 2020 verlor der FCS nach dem gewonnen Pokal-Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf Tage später in der Regionalliga Südwest beim FC Astoria Walldorf. Liebe und Leiden, so ist man es seit 1903 gewöhnt, ganz oben und ganz unten. Und ganz oben. In 100 Spielen gegen Bayern gewinnt man vielleicht einmal, meinte Gaus. Dieser Tag war nun am 1.11.. Und damit musste auch Thomas Tuchel leben.