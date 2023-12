3. Fußball-Liga „Die Enttäuschung überwiegt“ – FCS trotz vieler Torchancen mit nächster Nullnummer

Vor der Mitgliederversammlung an diesem Montagabend in der Saarbrücker Saarlandhalle sorgt derweil ein Beitrag von Journalist Carsten Pilger für Aufregung. Pilger, der seit Jahren das bei Fans beliebte FCS-Blog betreibt, teilte mit, dass er seit Monaten keine FCS-Spieler mehr interviewe, weil ihn FCS-Pressesprecher Peter Müller daran hindere. Pilger, dessen Anfragen an Müller laut eigener Aussage seit Monaten unbeantwortet geblieben sind, wurde von einem FCS-Aufsichtsratsmitglied bestätigt, dass seine Anfragen ignoriert werden, weil er nach Meinung von Müller den Verein „schlecht schreibe“. In einer Mail an Pilger schrieb Müller, er sehe „die Verantwortung, tendenziös negative Verlautbarungen über den FCS zu vermeiden“. Pilger hatte im Februar wie viele andere Medien kritisch über den FCS-Proficampus berichtet, von dem man seitdem nichts mehr gehört hat. Pilgers Fazit: Müller „hält mich für jemanden, der dem Verein schaden will, dabei ist er derjenige, der so großen Schaden anrichtet wie kaum ein Zweiter. Man frage nur andere Journalisten, die über den Verein berichten.“