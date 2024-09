1:0-Sieg gegen Viktoria Köln Wie der 1. FC Saarbrücken endlich seinen Heimfluch bannte

Saarbrücken · Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken setzt sich nach 1:0 gegen Viktoria Köln in der Spitzengruppe fest. Welcher Spieler gegen die Rheinländer besonders überzeugte und wie sich die Mannschaft jetzt auf die Partie in Cottbus an diesem Samstag vorbereitet.

26.09.2024 , 15:18 Uhr

Gruppenbild vor der zufriedenen Fankurve: Die Spieler des 1. FC Saarbrücken bejubeln nach dem 1:0 gegen Viktoria Köln ihren ersten Heimsieg. Foto: Andreas Schlichter

Von Patric Cordier