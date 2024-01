3. Fußball-Liga FCS zum Training und zum Spiel nach Ostwestfalen

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“, sagt man im Volksmund. Und irgendwie hoffte man darauf auch beim 1. FC Saarbrücken, als der Mannschaftsbus des Fußball-Drittligisten sich am Montag um 8.30 Uhr auf den Weg nach Ostwestfalen machte. Nach der witterungsbedingten Absage des Spiels bei Viktoria Köln vergangenen Samstag (der Nachholtermin steht noch nicht fest) wollen die Saarländer beim SC Verl mit einem Sieg an diesem Dienstag um 19 Uhr wieder in den Spielbetrieb einsteigen.